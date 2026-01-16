Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 января: 11 630,1797 руб/1 г золота и 229,9900/1 г серебра

ЦБ РФ с 16 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 11 630,1797 руб.
- 1 грамм серебра - 229,9900 руб.
- 1 грамм платины - 6 051,7798 руб.
- 1 грамм палладия - 4 658,1299 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 48,1901 р. (0,41%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,2000 р. (6,09%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 19,4099 р. (0,32%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 98,5502 р. (2,07%).