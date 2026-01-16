Как ускорение инфляции повлияет на ключевую ставку в России

По данным Росстата, инфляция в Российской Федерации с 1 по 12 января 2026 года составила 1,26%. Этот показатель заметно превышает значение за аналогичный период прошлого года, когда рост цен находился на уровне 0,54%. Ускорение инфляции было ожидаемым на фоне повышения ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 22% и традиционной январской индексации тарифов.

«Ускорение инфляции было ожидаемым на фоне повышения НДС с 20 до 22%, а также традиционной январской индексации тарифов, которая обычно добавляет к росту цен 0,5–0,8 п.п. Тем не менее рынок отреагировал на статистику умеренно-негативно: индекс ОФЗ RGBI снизился на 0,3%, а корпоративные облигации остаются в боковике», – комментирует эксперт «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

Может ли рост цен стать устойчивым

По словам аналитика, запас маржинальности у компаний сейчас ниже, чем в предыдущий эпизод повышения НДС. Например, по итогам 10 месяцев 2025 года совокупная прибыль компаний снизилась почти на 10% г/г. Это повышает стимулы перекладывать издержки на потребителей.

«При этом даже полный перенос НДС в цены – это все-таки разовый сдвиг уровня цен, тогда как рост инфляции предполагает, что цены растут непрерывно под влиянием фундаментальных изменений в балансе спроса и предложения. Более того, так как рост налоговой нагрузки сокращает запас свободных средств, на длинном горизонте он может сдерживать спрос и работать как дезинфляционный фактор», – продолжает Владимир Брагин.

Что будет со ставкой

До заседания 13 февраля ЦБ будет внимательно следить за статистикой по инфляции, инфляционными ожиданиями и поведением экономических агентов. Нынешний скачок цен был ожидаем и вряд ли повлияет на решение по ставке, однако ЦБ, вероятно, захочет убедиться, что «вторичные эффекты» от повышения НДС не закрепляются в динамике цен.

«Общая ситуация остается дезинфляционной, чему способствует не только повышение НДС, но и крепкий рубль и все еще жесткая политика ЦБ. Мы не видим оснований для пересмотра прогноза по ставке (13% на конец года) или изменений в портфелях. При этом напомним, что выбор инструментов для защиты от инфляции зависит от горизонта и риск-профиля инвестора: на коротком горизонте это денежный рынок, флоатеры и корпоративные облигации, а на длинной дистанции – акции», – заключает эксперт.