Доходы России от нефти и газа упали до пятилетнего минимума — Bloomberg

Доходы России от нефтегазового сектора в 2025 году снизились до минимального уровня за последние пять лет из-за резкого падения мировых цен на нефть и сокращения экспорта газа, сообщает Bloomberg.

Согласно данным Министерства финансов, в прошлом году российский бюджет страны получил 8,48 трлн рублей (108 млрд долларов) от налогов на нефть и газ. Это на 24% меньше, чем в 2024 году, и является самым низким показателем с начала десятилетия.

Основными причинами снижения стали падение мировых цен на нефть, укрепление рубля и введённые против России энергетические санкции.

Как сообщает Bloomberg, средняя цена российской экспортной нефти Urals для целей налогообложения в 2025 году составила 57,65 доллара за баррель, что на 15% ниже уровня предыдущего года.

С ноября 2025 года, после внесения в чёрный список двух крупнейших нефтяных компаний России — «Роснефти» и «Лукойла» — скидка Urals к эталонной Brent выросла примерно до 27 долларов за баррель на экспортных рынках. Это связано с необходимостью предоставления покупателям финансовых стимулов для продолжения закупок.

Укрепление рубля также негативно сказалось на доходах в национальной валюте. В совокупности снижение цены Urals и рост курса рубля привели к тому, что российский бюджет получил меньше рублей за каждый добытый и проданный баррель нефти.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что с начала 2025 года рубль укрепился на 45% и вошёл в список пяти самых выгодных мировых активов по спотовой доходности. Агентство связывает это с резким снижением спроса на иностранную валюту в России из-за санкций Запада. Одновременно ужесточившаяся денежно-кредитная политика сделала рублёвую ликвидность привлекательной для инвесторов, а поддержка курсу рубля оказывает и продажа иностранной валюты Банком России. Ключевая ставка Центробанка долго держалась на высоких уровнях, а затем была снижена до 16%.

Однако Институт экономики роста имени Столыпина предупреждает, что слишком сильное укрепление рубля может поставить крест на планах выхода России из кризиса, ухудшив международную конкурентоспособность отечественной продукции.