Россия увеличивает валютные продажи, чтобы залатать бюджетные дыры — эксперты предупреждают

Банк России с 16 января по 5 февраля 2026 года увеличит объем ежедневной продажи иностранной валюты и золота до 17,42 млрд рублей, что на 70% больше, чем в период с 12 по 15 января, когда продажи составляли 10,22 млрд рублей в день. Об этом сообщает Минфин, уточняя, что общий объем операций за указанный период достигнет 192,1 млрд рублей.

С 5 декабря по 15 января Минфин продавал валюту и золото на сумму 123,4 млрд рублей, что составляло около 5,6 млрд рублей в день. Ожидаемый дополнительный объем нефтегазовых доходов федерального бюджета в январе 2026 года прогнозируется на уровне 231,9 млрд рублей.

Минфин отметил, что суммарное отклонение фактических нефтегазовых доходов от ожидаемых по итогам декабря 2025 года составило 39,8 млрд рублей.

В первом полугодии 2026 года Банк России снизил ежедневный объем продаж валюты (без учета бюджетного правила) почти вдвое — с 8,94 млрд до 4,62 млрд рублей. Операции Центробанка корректируются ежемесячно с учетом валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила. Таким образом, с учетом объявленных объемов продаж Минфина, Банк России будет продавать валюту на сумму 17,42 млрд рублей в день в период с 16 января по 5 февраля.

Эксперты предупреждают, что чиновники не хотят менять бюджетное правило и пытаются закрыть дефицит продажей резервов, что в долгосрочной перспективе укрепит рубль и создаст ещё большие проблемы для бюджета и экономики.

По данным Bloomberg, с начала 2025 года рубль укрепился на 45%, став одним из пяти самых выгодных мировых активов по спотовой доходности. Это связано с резким снижением спроса на иностранную валюту в России из-за западных санкций, а также с ужесточением денежно-кредитной политики и поддержкой курса рубля через продажу валюты Банком России. Ключевая ставка Центробанка долгое время оставалась высокой, а затем была снижена до 16%.

Однако Институт экономики роста имени Столыпина предупреждает, что чрезмерное укрепление рубля может негативно сказаться на планах выхода России из кризиса, ухудшая международную конкурентоспособность отечественной продукции.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска критиковал политику Центробанка по поддержанию высокого курса рубля и высоких ставок, называя её контрпродуктивной. Он отмечал: «Безрассудная политика по повышению курса рубля в условиях осознанной девальвации доллара США лишает любые надежды на быстрый выход российской экономики из кризиса реального смысла».

15 января 2026 года на Мосбирже доллар торговался на уровне 78,52 руб, евро – 91,81 руб., юань – 11,15 руб.