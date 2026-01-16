Независимые АЗС в России потеряли до 70% клиентов

Независимые автозаправочные станции в России к январю 2026 года столкнулись с оттоком до 50–70% клиентов. Как рассказал «Известиям» президент Независимого топливного союза Павел Баженов, это связано с тем, что в кризисный период с августа по декабрь прошлого года многим малым игрокам пришлось продавать топливо значительно дороже, чем вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК), из-за локальных дефицитов и роста оптовых цен.

«Начиная с августа ситуация изменилась. В октябре в среднем по стране независимая розница реализовывала литр бензина на 4–5 рублей дороже, чем это делали нефтяные компании», – уточнили в Независимом топливном союзе. В некоторых регионах, например, в Забайкальском крае, разница в цене доходила до 9,5 рубля за литр.

Хотя к ноябрю разница в ценах в среднем по стране сократилась, а к декабрю была практически сведена на нет, клиенты к независимым заправкам массово не вернулись. Это связано с тем, что крупные сети к концу года запустили новогодние скидки и акции. По словам Павла Баженова, отдельным мелким участникам рынка теперь грозит риск закрытия, что может негативно сказаться на доступности топлива в отдаленных регионах с низким присутствием ВИНК.

Ранее сообщалось, что некоторые регионы столкнулись с прекращением поставок топлива, вызвавшим временное отсутствие бензина на местных рынках. Дефицит привел к закрытию множества мелких автозаправочных станций. При этом принятые меры, включая запрет на экспорт топлива, не принесли значительных положительных сдвигов. Продажи бензина на бирже сократились настолько сильно, что отдельные операторы теряют доходы и активы, находясь буквально на грани банкротства.