Вспомнили через 100 лет: Американский фонд требует с России компенсацию долгов Российской империи

Noble Capital, американский инвестиционный фонд, подал иск в Федеральный суд США, направленный против Российской Федерации, включая Министерство финансов, Центральный Банк и Фонд национального благосостояния. Сумма иска составляет $225 млрд, основанная на обязательствах по российским облигациям, выпущенным в 1916 году Российской Империей, передаёт РБК.

Фонд утверждает, что владеет облигациями Российской империи номинальной стоимостью $25 млн с процентной ставкой 5,5%. Несмотря на решение советского правительства отказаться от выплаты внешнего долга в 1918 году, фонд настаивает на продолжении ответственности России как преемника СССР по выплатам частным иностранным держателям облигаций.

Сумма требований включает проценты, накопленные за многие годы. Иск предусматривает погашение задолженности путем обращения взыскания на активы России, находящиеся в заморозке после геополитических событий последних лет.

Экспертное сообщество полагает, что перспективы успешного удовлетворения требования невелики ввиду принципов международного права и длительности срока исковой давности. Однако дело рассматривается как возможный инструмент формирования юридического прецедента и перевода вопроса о судьбе замороженных российских активов из политического контекста в правовую плоскость.


/ Сибирское Информационное Агентство /
