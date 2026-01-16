Новости

Зеленский отверг обвинения Трампа в препятствии миру

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг утверждение американского коллеги Дональда Трампа о том, что Украина препятствует достижению мира. Ранее Трамп публично возложил ответственность за отсутствие прогресса в переговорах на Зеленского, подчеркнув готовность российского лидера Владимира Путина к переговорам, передаёт РБК.

Сам Зеленский выразил противоположную точку зрения, утверждая, что именно Москва виновата в продолжающемся конфликте.

Представитель Кремля Дмитрий Песков поддержал мнение Трампа, заявив, что позиция России открыта для конструктивного диалога, тогда как украинские власти оказываются в затруднительном положении. По мнению Пескова, ситуация для украинских властей ухудшается «изо дня в день», «сужается коридор для принятия решений».

«Россия неоднократно выступала с инициативами построения новой, надёжной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности. Мы предлагали варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить всех в Америке, Европе, Азии — во всем мире. Считаем, что к их предметному обсуждению стоило бы вернуться, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто — и чем скорее, тем лучше — мирное урегулирование конфликта на Украине», — сказал 15 января президент Владимир Путин.

Ранее правительства стран Европы призвали Евросоюз назначить специального представителя для ведения переговоров с Россией по российско-украинскому конфликту. Инициатива направлена на то, чтобы не допустить, что «США заключат сделку с Россией за их спиной». Предложение уже получило поддержку Еврокомиссии и ряда государств, включая Францию и Италию. Сторонники считают, что присутствие ЕС за столом переговоров поможет сохранить ключевые позиции, в том числе по вопросу возможного будущего членства Украины в НАТО.


