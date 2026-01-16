Киев готовится провести «энергетический Рамштайн»

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал проведение форума, который планируется назвать «энергетический Рамштайн». Эта инициатива направлена на привлечение внимания западных партнёров к проблемам энергетики страны и получение финансовой помощи, сообщает РБК.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отмечал критическое состояние электроснабжения населения, говоря о регулярных отключениях света на срок до 20-30 часов. Поэтому задача форума — мобилизовать поддержку союзников для восстановления и модернизации украинской энергетической инфраструктуры.

Первым откликнулся норвежский партнер, выделивший финансовую помощь в размере $200 млн для приобретения необходимых ресурсов и оборудования. Министр подчёркивает важность взаимодействия с международными союзниками для стабилизации ситуации в энергетическом секторе.

Министерство образования Украины совместно с городской администрацией приняли решение продлить школьные зимние каникулы в Киеве до первого февраля, объявила премьер-министр Юлия Свириденко в своём Telegram-канале. Такое решение обусловлено тяжёлым положением в энергетическом секторе страны., передаёт газета "Ведомости"

14 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

12 января корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, который находится на Украине, заявил, что в Киеве сложилась катастрофическая ситуация в энергетической сфере. По его словам, людям в квартирах холодно, отопление почти отсутствует, и «все работает нестабильно».