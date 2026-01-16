Франция заявила о намерении обзавестись аналогом российского «Орешника»: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Франция заявила о намерении обзавестись аналогом российского «Орешника», в РФ резко вырос спрос на семейную ипотеку, стоимость выпуска и обслуживания банковских карт увеличилась, а в Иркутской области выявлены самые популярные зимние турмаршруты. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Собственный «Орешник»

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа в целом и Франция в частности должны обзавестись оружием, аналогичным российскому ракетному комплексу с гиперзвуковой ракетой «Орешник». «Мы также должны обзавестись таким оружием, способным изменить ситуацию в краткосрочной перспективе», – отметил Макрон, уточнив, что Франция находится в зоне досягаемости «Орешника».

Ажиотаж семейных

Выдача семейной ипотеки начала резко набирать популярность на фоне ужесточения условий, которое ожидается 1 февраля, сообщают представители крупных банков. Например, в «Сбере» в декабре такие займы стали оформлять активнее в 5,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в ВТБ – на треть. Повышенный интерес к программе сохраняется и в январе.

Карты дорожают

В 2026 году отмена льготы по налогу на добавленную стоимость приведет к увеличению стоимости услуг по выпуску и обслуживанию банковских карт, следует из данных минфина. Это связано с тем, что после введения изменений в Налоговый кодекс НДС будут облагаться операции по эквайрингу, выпуску, обслуживанию карт и обработке транзакций. Переводы через Систему быстрых платежей станут исключением. Также ожидается и рост комиссий, взимаемых банками.

Востребованные турмаршруты

Специалисты «Заповедного Прибайкалья» назвали турмаршруты, которые были самыми популярными на зимних каникулах 2026 года. Наиболее востребованными оказались «Север острова Ольхон» – его выбрали более 300 человек, «Юг острова Ольхон» – более 100 человек. В топе также «Порт Байкал», где побывали порядка 70 человек, «Черноруд – Сарма – Курма» – 45 человек, «Сухое озеро» – 16 человек.

Иркутские морозы

С 16 по 20 января 2026 года в Иркутской области ожидается аномально холодная погода. Отклонение от среднесуточной нормы составит 7-15 градусов. В Иркутске по ночам похолодает до -30…-35 градусов, в пригороде – до -38 градусов, в Братске – до -40 градусов, в остальных муниципалитетах – до -42…-47 градусов, в северных и верхнеленских районах – до -50…-55 градусов.