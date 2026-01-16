Корпоративная задолженность в России выросла на 6,6 трлн рублей к концу 2025 года

Корпоративная задолженность в России продемонстрировала резкий рост во второй половине 2025 года. По данным Банка России, проанализированным «Известиями», общий объем кредитов и займов нефинансовых организаций за пять месяцев, с июля по ноябрь, увеличился на 6,6 трлн рублей и достиг 82,1 трлн рублей к началу декабря. Таким образом, долг бизнеса вырос более чем на 8% за этот период.

«На рынке наблюдается заметный и вызывающий озабоченность тренд: после периода относительной стагнации в начале 2025 года бизнес начал активно наращивать долговую нагрузку», – подтвердил аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев. Он отметил, что этот всплеск особенно контрастирует с осторожным поведением заемщиков в первой половине года.

Основными причинами роста заимствований эксперты называют ожидания бизнеса относительно снижения ключевой ставки Банка России, сезонное оживление деловой активности осенью, а также необходимость финансирования текущих расходов и импортозамещения. Наибольшую активность проявляли крупные компании, обладающие большей финансовой устойчивостью. Основной прирост долга пришелся на кредиты в национальной валюте.