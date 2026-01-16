Новости

Банки ограничивают выдачу гарантий: участнику торгов придётся платить из своего кармана

Бизнес столкнулся с серьёзными проблемами при получении банковских гарантий, сообщила газета «Ведомости». Из-за роста числа раскрытых гарантий кредиторы стали строже подходить к выдаче новых инструментов обеспечения, что осложняет заключение контрактов предпринимателями.

<p>Фото https://pixabay.com/</p>

Особенно чувствительными оказались малый и средний бизнес, которым зачастую предлагают либо полностью обеспечить заявку залогом, либо вовсе отказать в предоставлении банковской гарантии. Некоторые банковские учреждения временно приостановили программу предоставления таких услуг.

Представитель комитета «Деловой России» по строительству Алексей Долматов подтвердил увеличение трудностей в оформлении банковского обеспечения и указал на дефицит ликвидности среди малых предприятий. Эксперты отмечают тенденцию сужения кредитного пространства для малого и среднего предпринимательства, усилившуюся в условиях нестабильной экономики.

Согласно аналитикам площадки «Теледок», коэффициент одобрения заявок на получение банковских гарантий резко упал за год с 39% до 26%.

Председатель комитета «Опора России» Павел Самиев объяснил данную проблему ростом риска невыполнения обязательств исполнителями, что заставляет банки минимизировать риски. Подобные ограничения серьёзно усложняют ведение бизнеса, создавая проблемы в заключении контрактов по государственным закупкам.


