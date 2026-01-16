Почему банки приостанавливают выдачу семейной ипотеки, несмотря на ажиотажный спрос?

За декабрь прошлого года выдача кредитов по программе семейной ипотеки продемонстрировала значительный рост: в Сбербанке число договоров увеличилось в 5,5 раза, а в ВТБ — на треть. Высокий спрос сохранился и в январе текущего года. Причина повышенного интереса связана с планируемыми изменениями в государственных программах ипотечного кредитования, вступающими в силу с 1 февраля 2026 года, сообщает РБК.

Действующая программа позволяет семьям брать льготную ипотеку под 6% годовых, но скоро вступят новые правила, которые серьезно ограничат возможности заемщиков. С февраля будет разрешено оформить только один льготный ипотечный кредит на всю семью, причем оба супруга обязаны выступать созаемщиками. Таким образом, прежнее преимущество, позволяющее каждому супругу отдельно претендовать на льготную ставку, исчезает.

Одновременно некоторые банки приостановили приём заявок по семейной ипотеке, ссылаясь на подготовительные мероприятия к изменению условий программы, передаёт газета ""Ведомости". Так, Т-банк планирует прекратить приём заявлений на полторы недели, а Россельхозбанк временно останавливал процедуру подписания ипотечных договоров в первой половине января, хотя впоследствии снова начал обслуживать клиентов.

Эксперты поясняют, что финансовые учреждения взяли небольшую паузу в обработке заявок на семейную ипотеку, чтобы успеть адаптироваться к изменениям, вводимым с 1 февраля. О планируемых изменениях Министерство финансов официально проинформировало ещё осенью 2025 года.

Кроме того, в начале января председатель Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков выступил с инициативой установить разные ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье. Для семей с первым ребёнком планируется ввести повышенную ставку в размере 10%, однако при появлении второго ребёнка она должна снизиться до 6%, а при третьем ребёнке — до 4%. Такая мера направлена на стимуляцию рождаемости и создание дополнительных преимуществ для многодетных семей. Предполагается, что данная система позволит обеспечить семьям справедливое распределение государственных субсидий и поддерживать семьи с детьми на протяжении длительного периода времени.