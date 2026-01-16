Новости

Сибиряки из Ольхонского района с помощью снега потушили пожар в доме

Пожар произошел накануне в деревне Таловка на улице Перхановской в Ольхонском районе Иркутской области. Загорелась одна из квартир двухквартирного жилого дома.

По данным ГУ МЧС России по региону, 64-летний мужчина, инвалид-колясочник, проснулся от запаха гари и позвал на помощь супругу, находящуюся в соседней комнате. Женщина обнаружила, что бойлер на кухне охвачен огнем, и побежала к соседям за помощью.

Люди вытащили мужчину на улицу и потушили пламя на четырех квадратных метрах при помощи снега. Пострадавшего с ожогами ног и предплечья доставили в центральную районную больницу.

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.


