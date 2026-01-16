США продали первую партию венесуэльской нефти

Министерство энергетики Соединенных Штатов Америки прикладывает усилия для продажи партии венесуэльской нефти, оставшейся невостребованной после введения блокады танкеров. Общий объем нефти, которую необходимо реализовать, составляет 50 млн баррелей. Первая продажа уже завершена, а новые сделки ожидаются в ближайшие дни и недели. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

«Первая продажа уже состоялась, и продажи будут продолжаться неогранированно долго», – сообщил представитель министерства энергетики США. Стоимость первой проданной партии составила 500 млн долларов.

Блокада танкеров с венесуэльской нефтью была введена Вашингтоном в декабре прошлого года. Эти меры привели к тому, что значительные объемы углеводородов остались нереализованными. Теперь правительство США координирует процесс их продажи на международном рынке.

Напомним, что 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой по Каракасу был нанесён удар, а Мадуро и его жена были захвачены американским спецназом. США обвиняют венесуэльского президента в связях с наркоторговцами. Россия осудила действия США. Китай отверг «односторонние, незаконные и агрессивные действия» США и подчеркнул поддержку дружеских отношений с Латинской Америкой и Карибским регионом.