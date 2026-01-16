Иркутскую область атаковали морозы: на термометрах до -55 градусов

Сильные крещенские морозы пришли в Иркутскую область. Они задержатся в регионе на период с 16 по 20 января. Синоптики обещают температуры до -55 градусов.

«По области ожидаются сильные морозы с минимальными температурами воздуха -42...-47 градусов, в северных и верхнеленских районах -50...-55 градусов, туманы, изморозевые отложения», – отмечают в региональном Гидрометцентре.

Сегодня по региону наблюдаются переменная облачность, местами небольшой снег, туман, ветер северо-западный 3−8 м/с, температура -26...-31 градус, в пониженных формах рельефа – около -35...-40 градусов.

На 17 января прогнозируются облачность с прояснениями, без существенных осадков, местами небольшой снег, ветер ночью переменный до 5 м/с, днем – северо-западный 5−10 м/с, температура ночью составит -33...-38 градусов, местами – -43...-48 градусов, в северных и верхнеленских районах – около -40...-45 градусов, при прояснении – -50...-55 градусов, днем − -27...-32 градуса, при облачной погоде − около -37...-42 градусов.

18 января ожидается облачность с прояснениями, небольшой снег, ветер западный 5−10 м/с, температура ночью в среднем составит -31...-36 градусов, местами – -41...-46 градусов, в северных и верхнеленских районах – около -40...-45 градусов, при прояснении – около -50...-55 градусов, днем – около до -26...-31 градуса, при облачной погоде – около -36...-41 градуса.