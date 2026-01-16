Большегрузы встали в огромную пробку на трассе «Байкал» в Иркутской области

В Иркутской области на федеральной трассе Р-258 «Байкал», особенностями которой являются наличие подъемов, спусков и крутых поворотов, образовалась огромная пробка. В ФКУ Упрдор «Прибайкалье» рассказали, почему она сформировалась.

«Основной причиной образования затора стали грузовые транспортные средства с превышением допустимой массы. Не имея технической возможности преодолеть подъем с установленной скоростью, такие автомобили останавливаются, блокируя проезд. Попытки водителей других транспортных средств объехать возникшую пробку по полосе встречного движения усугубляют ситуацию и препятствуют работе спецтехники», – сообщили в организации.

Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок либо переждать морозы в пунктах придорожного сервиса.