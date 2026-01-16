Новости

ИЭСК подключила к сетям более 22 тыс. потребителей в 2025 году

Иркутская электросетевая компания в 2025 году осуществила рекордное количество новых подключений к электрическим сетям. Всего за год к ним было присоединено 22 790 потребителей, что в два раза превышает предыдущие годовые показатели и является абсолютным рекордом за всю историю работы компании.

«Самое главное, что выполнены обязательства перед льготными категориями граждан. Социальное напряжение среди жителей по техприсоединению к электросетям снизилось», – отметил заместитель мэра Иркутского муниципального округа по жизнеобеспечению Юрий Витер. Он подчеркнул, что этому результату предшествовала большая разъяснительная работа с населением по алгоритму подачи заявок.

В конце 2024 года процесс подключения замедлился из-за дефицита трансформаторных мощностей на юге Приангарья. Ситуацию удалось исправить после кадровых изменений в компании: в начале 2025 года заместителем генерального директора по технологическому присоединению был назначен Сергей Ересов. За время его руководства этим направлением количество просроченных задолженностей по подключениям сократилось в восемь раз.


/ Сибирское Информационное Агентство /
