В 2026 году объем кредитования в России увеличится на 10–12%

По оценке Frank RG, кредитование в РФ по итогам 2025 года сократилось на 25%, примерно до 9,7 трлн руб. Объем займов наличными упал на 39%, до 3,5 трлн руб., объем автокредитования снизился на 25%, до 1,71 трлн руб., объем ипотечных ссуд уменьшился на 9%, до 4,38 трлн руб., так как, несмотря на продолжение действия некоторых льготных программ, условия по ним стали жестче.

«В первом полугодии 2025 года объемы кредитования падали более чем на 50% в годовом выражении (г/г), а с июля после возвращения ставок по займам в банках к уровню начала 2024-го, ситуация на этом рынке начала улучшаться. К декабрю ушедшего года, когда сегмент розничного кредитования показал наилучшие результаты в сопоставлении с 2024-м, средние процентные ставки по рыночной ипотеке и потребкредитам понизились с примерно 30% и 42–44% до 21–22% и 29–31% соответственно», – сообщает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

По прогнозу ЦБ в 2025 году чистая прибыль банковского сектора по РСБУ составит 3–3,5 трлн руб. на фоне сокращения объемов кредитования, что окажется на 18–21% ниже, чем в 2024-м. Мы полагаем, что в связи с оживлением кредитования во втором полугодии 2025 года можно рассчитывать на показатель в диапазоне 3,5–3,6 трлн руб.

«По итогам 2026 года ожидаем роста кредитования в России примерно на 10–12%. На наш взгляд, в 2026 году российские банки смогут значительно улучшить финансовые результаты благодаря снижению ставок. Не исключаем, что совокупная чистая прибыль сектора вернется на рекордный уровень 2024-го 3,8 трлн руб.», – заключает Наталья Мильчакова.