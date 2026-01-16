Новости

Певица Клава Кока показала видеоклипы, снятые на Байкале
Из Иркутска в отпуск дешевле: S7 Airlines устраивает зимнюю распродажу билетов
Прямые рейсы из Иркутска в Санью запустят с 22 февраля
Альфа-Банк запустил в интернет-банке для бизнеса новый раздел об ограничениях по 115-ФЗ

Теперь подать заявку на снятие ограничений можно в интернет-банке «Альфа-Бизнес» — в случае, если клиент попал под ограничение в рамках 115-ФЗ, в сервисе появится специальный баннер. Кликнув на него, пользователь попадет в новый информационный раздел «Ограничения по 115-ФЗ», где можно будет узнать причину ограничения и подать обращение на снятие ограничения, получив пошаговую инструкцию. Онлайн-обращение оформляется в интернет-банке, его статус отслеживается в режиме реального времени. В случае вопросов связаться с банком можно через чат или по телефону.

При этом доступ в интернет-банк и возможность проведения некоторых операций сохраняются даже в период действия ограничений. Помимо этого, в разделе собраны все материалы и сервисы, помогающие разобраться в вопросе: от разъяснений и вебинаров до сервиса «Индикатор риска», пользуясь которым, можно снизить вероятность наложения ограничений по 115-ФЗ.


