Альфа-Банк запустил в интернет-банке для бизнеса новый раздел об ограничениях по 115-ФЗ

Теперь подать заявку на снятие ограничений можно в интернет-банке «Альфа-Бизнес» — в случае, если клиент попал под ограничение в рамках 115-ФЗ, в сервисе появится специальный баннер. Кликнув на него, пользователь попадет в новый информационный раздел «Ограничения по 115-ФЗ», где можно будет узнать причину ограничения и подать обращение на снятие ограничения, получив пошаговую инструкцию. Онлайн-обращение оформляется в интернет-банке, его статус отслеживается в режиме реального времени. В случае вопросов связаться с банком можно через чат или по телефону.

При этом доступ в интернет-банк и возможность проведения некоторых операций сохраняются даже в период действия ограничений. Помимо этого, в разделе собраны все материалы и сервисы, помогающие разобраться в вопросе: от разъяснений и вебинаров до сервиса «Индикатор риска», пользуясь которым, можно снизить вероятность наложения ограничений по 115-ФЗ.