Альфа-Банк внедрил систему YADRO СУПРИМ для управления серверами

Альфа-Банк продолжает развивать ИТ-инфраструктуру на основе отечественных решений. Банк переходит на полный технологический стек входящей в «ИКС Холдинг» компании YADRO: от серверного оборудования до специализированного ПО.

Для мониторинга и управления серверами VEGMAN R120 GEN2 банк внедрил систему мониторинга и управления YADRO СУПРИМ. Это российское решение (внесено в реестр Минцифры) автоматизирует обслуживание оборудования и поддерживает высокие стандарты ИТ-сопровождения и развитой инфраструктуры Альфа-Банка.

С 2023 года Альфа-Банк ввёл в эксплуатацию более 500 серверов VEGMAN, которые работают с важнейшими банковскими сервисами. Чтобы управлять ими эффективнее, эти серверы подключили к системе мониторинга YADRO СУПРИМ. Система сама собирает и анализирует данные о работе серверов, следит за их состоянием и помогает настраивать конфигурацию. СУПРИМ легко встраивается в уже используемые банком инструменты мониторинга, позволяя быстро видеть изменения в инфраструктуре и делать её стабильнее.

Преимущество системы ещё и в том, что для неё не нужна отдельная лицензия. Она доступна всем клиентам YADRO, включая пользователей систем хранения TATLIN.UNIFIED и сетевых коммутаторов KORNFELD.

«Использование полного технологического стека YADRO — как аппаратных, так и программных решений — позволяет нам повышать отказоустойчивость инфраструктуры и оптимизировать процессы ее управления. Это важный шаг в развитии нашей ИТ-экосистемы, усиливающий стратегию комплексного технологического сопровождения. Кроме того, взаимодействие с YADRO строится в тесном партнерстве, что позволяет учитывать специфику эксплуатации серверов и обеспечивать их максимальную эффективность», — отметил Александр Трикоз, руководитель департамента сопровождения IT Альфа-Банка.

Альфа-Банк и YADRO развивают сотрудничество, адаптируя решения под конкретные задачи бизнеса. Как разработчик полного цикла, YADRO может не только прислушиваться к пожеланиям банка, но и оперативно дорабатывать своё ПО для повышения удобства и производительности.

«Мы ведем постоянный диалог с клиентами и учитываем их потребности при развитии наших продуктов. Альфа-Банк активно участвует в совершенствовании функциональности СУПРИМ, предлагает идеи расширения возможностей нашего решения. Стоит отметить, что многие из них уже были заложены в план развития системы мониторинга», — отметил Александр Бакулин, коммерческий директор YADRO.