Солид Банк обновил тарифы по выпуску и обслуживанию карт в связи с повышением НДС

Солид Банк обновил тарифы по выпуску и обслуживанию карт с 01.01.26..
– С января 2026 года в России повысился НДС до 22%. И, конечно, это затрагивает банковские услуги и инфраструктуру в сфере по всей цепочке: от платежных систем до обслуживания карт. Мы точечно пересмотрели наши тарифы — там, где рост комиссий стал системным. Изменения затронули далеко не все карты и не все операции, – говорится в сообщении банка.
Что важно знать:
- Изменили, в основном, только стоимость комиссий за выпуск пластика. Это повлияет на карты, которые будут выпускаться после 1 января 2026 года.
- Бесплатные и льготные варианты карт, по-прежнему,есть. Это зависит от типа карты. Кстати, Солидная карта (https://clck.ru/3RHTr6) с кешбэком 3% на все* и 11% годовых на ежедневный остаток по карте — остается бесплатной!
- Все ранее доступные бесплатные опции, лимиты и условия лояльности — остались без изменений.
Что делать?
- Если у вас уже есть карта, ничего дополнительно делать не нужно.
- Если вы планируете выпуск нашей карты, загляните в обновленные тарифы. Так будет проще сориентироваться по вариантам.
- Если остались вопросы или сомневаетесь в чем-то, на нашей горячей линии подскажут: 8 800 775 56 06.
- Найти обновленный сборник тарифов по выпуску и обслуживанию карт с 01.01.2026 можно по ссылке. (https://solidbank.ru/rates/)
