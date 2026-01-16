Новости

Туризм 2026, последние новости
Певица Клава Кока показала видеоклипы, снятые на Байкале
Из Иркутска в отпуск дешевле: S7 Airlines устраивает зимнюю распродажу билетов
Прямые рейсы из Иркутска в Санью запустят с 22 февраля
Все материалы сюжета

Солид Банк обновил тарифы по выпуску и обслуживанию карт в связи с повышением НДС

Солид Банк обновил тарифы по выпуску и обслуживанию карт с 01.01.26..

– С января 2026 года в России повысился НДС до 22%. И, конечно, это затрагивает банковские услуги и инфраструктуру в сфере по всей цепочке: от платежных систем до обслуживания карт. Мы точечно пересмотрели наши тарифы — там, где рост комиссий стал системным. Изменения затронули далеко не все карты и не все операции, – говорится в сообщении банка.

Что важно знать:

  • Изменили, в основном, только стоимость комиссий за выпуск пластика. Это повлияет на карты, которые будут выпускаться после 1 января 2026 года.
  • Бесплатные и льготные варианты карт, по-прежнему,есть. Это зависит от типа карты. Кстати, Солидная карта (https://clck.ru/3RHTr6) с кешбэком 3% на все*  и 11% годовых на ежедневный остаток по карте — остается бесплатной!
  • Все ранее доступные бесплатные опции, лимиты и условия лояльности — остались без изменений.

Что делать?

  • Если у вас уже есть карта, ничего дополнительно делать не нужно.
  • Если вы планируете выпуск нашей карты, загляните в обновленные тарифы. Так будет проще сориентироваться по вариантам.
  • Если остались вопросы или сомневаетесь в чем-то, на нашей горячей линии подскажут: 8 800 775 56 06.
  • Найти обновленный сборник тарифов по выпуску и обслуживанию карт с 01.01.2026 можно по ссылке. (https://solidbank.ru/rates/)
Реклама. Кредитно-кассовый офис АО "Солид Банк" в г. Иркутск. Солид Банк erid:2VfnxwbMGH7

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес