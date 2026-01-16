Солид Банк обновил тарифы по выпуску и обслуживанию карт в связи с повышением НДС

Солид Банк обновил тарифы по выпуску и обслуживанию карт с 01.01.26..

– С января 2026 года в России повысился НДС до 22%. И, конечно, это затрагивает банковские услуги и инфраструктуру в сфере по всей цепочке: от платежных систем до обслуживания карт. Мы точечно пересмотрели наши тарифы — там, где рост комиссий стал системным. Изменения затронули далеко не все карты и не все операции, – говорится в сообщении банка.

Что важно знать:

Изменили, в основном, только стоимость комиссий за выпуск пластика. Это повлияет на карты, которые будут выпускаться после 1 января 2026 года.

Бесплатные и льготные варианты карт, по-прежнему,есть. Это зависит от типа карты. Кстати, Солидная карта (https://clck.ru/3RHTr6) с кешбэком 3% на все* и 11% годовых на ежедневный остаток по карте — остается бесплатной!

Все ранее доступные бесплатные опции, лимиты и условия лояльности — остались без изменений.

Что делать?