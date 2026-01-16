Новости

Второй ультрасовременный троллейбус «Адмирал» появится в Иркутске

В Иркутске появится современный троллейбус «Адмирал» 2025 года выпуска. Транспорт данной модели станет вторым в городе – первый начал курсировать в 2023 году по маршруту №3. Столица Приангарья стала первым населенным пунктом в России, где появился «Адмирал».

Как следует из документации на портале Госзакупок, заказчиком выступил МУП «Иркутскгортранс». Исполнителю, который уже найден, заплатят за троллейбус почти 40 млн рублей. Транспорт должен быть поставлен в столицу Приангарья не позднее 6 февраля 2026 года. После обкатки его выпустят на линию.

«Адмирал» почти полностью собран из комплектующих отечественного производства.  Он рассчитан на перевозку около 100 пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями здоровья: имеется место для инвалидной коляски с системами фиксации и оповещения, выдвижным пандусом, а также звуковым устройством для связи с водителем. Кроме того, троллейбус может менять наклон и уровень пола.

Пассажирская машина отличается низким потреблением электроэнергии, оснащена электронной системой управления подвеской и сенсорной кнопкой открытия дверей. Водительское место имеет максимальную обзорность, высокую эргономичность, наружную систему видеоконтроля зон посадки.


