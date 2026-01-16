Новогодняя акция Примсоцбанка — скидка 50% на пакеты РКО «Вип» и «Максимум»

Напоминаем о новогодней акции Примсоцбанка: до конца февраля 2026 года можно открыть расчетный счет по пакетам РКО «Вип» и «Максимум» со скидкой 50% на первые три месяца.

Ключевые условия:

акция действует с 8 декабря 2025 г. по 28 февраля 2026 г.;

предложение доступно только для новых клиентов банка;

скидка 50 % применяется к стоимости обслуживания в течение первых трёх месяцев с даты открытия счёта.

Чтобы воспользоваться предложением, достаточно подать заявку на открытие расчетного счета. Подробности и подключение – в отделении ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» или по телефону горячей линии 8 800 350 42 02 – специалисты предоставят актуальные сведения и проконсультируют по всем вопросам. Ознакомиться со всеми условиями акции можно здесь.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015. РЕКЛАМА.18+