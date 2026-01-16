Новости

Туризм 2026, последние новости
Певица Клава Кока показала видеоклипы, снятые на Байкале
Из Иркутска в отпуск дешевле: S7 Airlines устраивает зимнюю распродажу билетов
Прямые рейсы из Иркутска в Санью запустят с 22 февраля
Все материалы сюжета

Новогодняя акция Примсоцбанка — скидка 50% на пакеты РКО «Вип» и «Максимум»

Напоминаем о новогодней акции Примсоцбанка: до конца февраля 2026 года можно открыть расчетный счет по пакетам РКО «Вип» и «Максимум» со скидкой 50% на первые три месяца.

Ключевые условия:

  • акция действует с 8 декабря 2025 г. по 28 февраля 2026 г.;
  • предложение доступно только для новых клиентов банка;
  • скидка 50 % применяется к стоимости обслуживания в течение первых трёх месяцев с даты открытия счёта.

Чтобы воспользоваться предложением, достаточно подать заявку на открытие расчетного счета. Подробности и подключение – в отделении ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» или по телефону горячей линии 8 800 350 42 02 – специалисты предоставят актуальные сведения и проконсультируют по всем вопросам. Ознакомиться со всеми условиями акции можно здесь.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015. РЕКЛАМА.18+
Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxvRAAoB

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес