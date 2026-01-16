Полная блокировка Telegram в России не ожидается

Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что полная блокировка мессенджера Telegram на территории России не ожидается.

«Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», – сказал Андрей Свинцов, отвечая на соответствующий вопрос. Заявление было сделано в ходе беседы с корреспондентом ТАСС.

Ранее Свинцов заявил, что в течение текущего года Роскомнадзор введет полный запрет на использование сервиса WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в России.


