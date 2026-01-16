Новости

Туризм 2026, последние новости
Певица Клава Кока показала видеоклипы, снятые на Байкале
Из Иркутска в отпуск дешевле: S7 Airlines устраивает зимнюю распродажу билетов
Прямые рейсы из Иркутска в Санью запустят с 22 февраля
Все материалы сюжета

В Иркутском районе полностью сгорело маршрутное такси

Читайте также:

СК РФ назвал причину крушения Су-30 в Иркутске в 2022 году
14 января 2026
На Ново-Зиминской ТЭЦ начата растопка котла после аварийных ремонтных работ
27 декабря 2025

Сегодня утром вблизи деревни Куда Иркутского района произошло возгорание маршрутного такси. В результате пожара транспортное средство полностью выгорело.

На момент происшествия в салоне находились водитель и один пассажир, которые успели самостоятельно покинуть автомобиль и, по предварительным данным, не пострадали.

«Со слов водителя, причиной пожара мог стать хлопок в подкапотном пространстве», – сообщили в Госавтоинспекции региона.

В настоящее время сотрудники проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств и точных причин произошедшего.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес