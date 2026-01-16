В Иркутском районе полностью сгорело маршрутное такси

Читайте также:
14 января 2026
Сегодня утром вблизи деревни Куда Иркутского района произошло возгорание маршрутного такси. В результате пожара транспортное средство полностью выгорело.
На момент происшествия в салоне находились водитель и один пассажир, которые успели самостоятельно покинуть автомобиль и, по предварительным данным, не пострадали.
«Со слов водителя, причиной пожара мог стать хлопок в подкапотном пространстве», – сообщили в Госавтоинспекции региона.
В настоящее время сотрудники проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств и точных причин произошедшего.