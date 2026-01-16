14% россиян планируют принять участие в крещенских купаниях

Четырнадцать процентов экономически активных россиян планируют поддержать традицию крещенских купаний в этом году. Как показал опрос сервиса SuperJob, проведенный среди 1600 респондентов, 12% уже имеют такой опыт, а 2% готовы попробовать окунуться в прорубь впервые. При этом мужчины демонстрируют заметно большую приверженность этой традиции.

«Мужчины проявляют заметно большую приверженность традиции: 17% из них назвали себя постоянными участниками крещенских купаний против 7% среди женщин», – сообщают аналитики SuperJob на основе результатов исследования. Наибольшее число желающих окунуться в прорубь 19 января – среди молодежи в возрасте до 35 лет.

Шесть из десяти опрошенных заявили, что никогда не участвовали в крещенских купаниях. Еще 8% респондентов отказались от некогда соблюдавшейся традиции, указав в качестве причин состояние здоровья, отсутствие поблизости организованных мест для купания или возможные риски.