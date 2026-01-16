«Википедия» назвала самые популярные запросы пользователей

Фонд Викимедиа предоставил список 25 самых популярных статей за всю историю существования интернет-энциклопедии «Википедия». В перечень наиболее просматриваемых тем вошли такие заголовки, как «Списки умерших по годам», «Соединенные Штаты Америки», «Дональд Трамп», «Елизавета II» и «Индия». Об этом сообщил журнал Popular Science.

Список представляет собой смесь исторических событий, политических фигур, спортсменов и знаменитостей поп-культуры: