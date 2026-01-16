Новости

«Википедия» назвала самые популярные запросы пользователей

Фонд Викимедиа предоставил список 25 самых популярных статей за всю историю существования интернет-энциклопедии «Википедия». В перечень наиболее просматриваемых тем вошли такие заголовки, как «Списки умерших по годам», «Соединенные Штаты Америки», «Дональд Трамп», «Елизавета II» и «Индия». Об этом сообщил журнал Popular Science.

Список представляет собой смесь исторических событий, политических фигур, спортсменов и знаменитостей поп-культуры:

  1. Списки умерших по годам
  2. Соединенные Штаты Америки
  3. Дональд Трамп
  4. Елизавета II
  5. Индия
  6. Криштиану Роналду
  7. Барак Обама
  8. Илон Маск
  9. Вторая мировая война
  10. Великобритания
  11. Лионель Месси
  12. Майкл Джексон
  13. Игра престолов
  14. Адольф Гитлер
  15. Eminem
  16. Тейлор Свифт
  17. Первая мировая война
  18. The Beatles
  19. Дуэйн Джонсон
  20. Список президентов США
  21. Канада
  22. Lady Gaga
  23. Премия «Оскар»
  24. Фредди Меркьюри
  25. Список самых кассовых фильмов

