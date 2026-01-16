Новости

Китай отказался покупать российскую электроэнергию

С 1 января Китай прекратил закупку всей электроэнергии из России, включая минимальные объемы, предусмотренные контрактом. Это решение связано с ростом экспортных цен, которые в январе 2026 года стали выше внутренних китайских тарифов, делая покупку нерентабельной для Пекина. Согласно контракту, подписанному в 2012 году и действующему до 2037-го, Россия должна была поставить Китаю примерно 100 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что соответствует годовому объему около четырех миллиардов кВт·ч., сообщает "Коммерсант".

Экспорт осуществлялся оператором «Интер РАО», главным образом за счет энергии дальневосточных гидроэлектростанций «РусГидро».

Стоимость электроэнергии в Китае сохраняется на стабильном уровне и составляет приблизительно 350 юаней за 1 МВт⋅ч (примерно 3,9 тысячи рублей за 1 МВт⋅ч).

Тем временем на Дальнем Востоке России продолжается процесс либерализации энергетического рынка, вследствие которого с начала 2026 года наблюдается стремительный рост цен. Так, согласно динамике первой половины января, средняя расчетная цена на электроэнергию в регионе к концу месяца может достигнуть отметки в 4,3 тысячи рублей за 1 МВт⋅ч, что превышает аналогичный показатель прошлого года на целых 42%.

Несмотря на временное прекращение закупок, обе стороны подчеркнули отсутствие намерений расторгнуть контракт досрочно. Вопрос возможного возобновления экспорта будет рассматриваться в зависимости от изменения ситуации на рынке и появления новых запросов от китайского партнера.

Ранее сообщалось,  что в России зафиксировано первое за четыре года сокращение потребления электроэнергии. Общий объём потребления в объединённой энергосистеме страны (за исключением отдельных автономных зон) составил в 2025 году 1,161 трлн кВт•ч, сократившись на 1,1% по сравнению с предыдущим годом. До этого падение потребления электроэнергии наблюдалось в 2020 году из-за снижения производства и транспорта нефти, теплой погоды и пандемии COVID-19.


