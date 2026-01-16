Половина всех новогодних бронирований жилья в России была спонтанной

Бронирование жилья на новогодние праздники в России отличалось высокой долей спонтанных решений. Согласно итогам, подведенным аналитиками цифровой платформы «Циан», 54% всех сделок в сегменте посуточной аренды были заключены не более чем за три дня до даты заезда. Особенно это характерно для квартир, где доля таких спонтанных бронирований достигла 57%.

«54% всех бронирований были совершены не более чем за 3 дня до даты поездки, т.е. они были спонтанными. Особенно много спонтанных бронирований в сегменте квартир – 57%», – сообщили аналитики.

Они отметили, что значительную часть таких срочных сделок совершают не туристы, а люди, выезжающие по личным делам, у которых не всегда есть возможность планировать поездку заранее.

Наибольшее количество бронирований на период с 31 декабря по 11 января пришлось на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловскую область. В 90% случаев гости выбирали для проживания квартиру, и только в 10% – загородный дом, причем последний вариант чаще всего арендовали в Ленинградской области.