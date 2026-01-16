Новости

21 проект из Иркутской области стал победителем первого конкурса президентских грантов 2026 года

Некоммерческие организации из Иркутской области одержали победу в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2026 года. Из 166 заявок, поданных общественниками Приангарья, победителями были признаны 21 проект. Общий объем финансирования, который получат эти инициативы, составляет 48,3 млн рублей.

«Общественники Приангарья направляли на конкурс 166 заявок. В победители вышел 21 проект. Общая сумма поддержки составит 48,3 млн рублей», – сообщили по итогам заседания Координационного комитета, которое провел первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Проекты-победители представляют различные социальные направления, включая поддержку семьи и детства, охрану здоровья, помощь людям с инвалидностью, молодежные инициативы и защиту окружающей среды. Некоторые из них, например «Мамины нити» и «Ранняя помощь – вместе с семьей», получат гранты в размере около 5 млн рублей каждый.


