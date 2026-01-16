В Иркутске планируют создать современный военный госпиталь для участников СВО

В Иркутске началась проработка проекта создания современного лечебно-реабилитационного центра для участников специальной военной операции. Инициативу обсудили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и временно исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Овчаров. Ключевым объектом станет реконструкция филиала №1 425-го Военного госпиталя Минобороны России.

«Ключевым объектом станет реконструкция филиала №1 425-го Военного госпиталя Минобороны России на ул. Госпитальная, 1. Проект предусматривает комплексное обновление исторической территории площадью 6,8 га с сохранением зданий и возведением новых корпусов», – сообщили в Министерстве строительства Иркутской области.

Проект будет реализован в два параллельных этапа. Первый предполагает строительство нового лечебного корпуса на 100 коек и инфекционного отделения на 30 коек. Второй этап включает капитальную реконструкцию исторического здания для размещения специализированных и реабилитационных отделений.

Сроки проектирования оцениваются в 12-24 месяца.