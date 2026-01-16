Эн+ построит первую крупную ТЭС за пределами Иркутской области

Компания «Эн+ Генерация» выиграла конкурсный отбор КОМ НГО (конкурентный отбор мощности новых генерирующих объектов), состоявшийся 29—30 декабря 2025 года. Победив в конкурсе, предприятие получит право построить новую высокопроизводительную теплоэлектростанцию на территории Забайкальского края и Республики Бурятия, говорится в сообщении компании.

Проект предполагает создание трех энергоблоков общей установленной мощностью 1 гигаватт (три блока по 350 мегаватт). Первый энергоблок планируется ввести в строй уже летом 2031 года, полная эксплуатация всей станции начнется в декабре того же года. Капитальные затраты на реализацию проекта составят около 300 миллиардов рублей.

Возведение новой станции важно для ликвидации прогнозируемого энергодефицита в юго-восточной части Сибири, который, согласно проекту «Схемы и программы развития электроэнергетических систем России» (СиПР), к 2031 году может достигнуть 2 074 МВт. Забайкальская ТЭС позволит компенсировать растущие потребности в электропотреблении на юге Бурятии и в Забайкальском крае, обеспечив надёжное энергоснабжение и устойчивое развитие региона.

Это первый большой объект тепловой генерации Эн+, строящийся за пределами Иркутской области, — базового региона компании, — а также и за пределами Сибирского федерального округа, в ДФО. Проект получил поддержку на государственном уровне, его необходимость неоднократно отмечали заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Трутнев и губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Электростанция будет функционировать на местных угольных ресурсах, обеспечивая бесперебойное снабжение энергией и минимизацию рисков перебоев.