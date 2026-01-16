Новости

Туризм 2026, последние новости
Безвиз меняет тренды: жители Приангарья на новогодние праздники активно летали в Китай
Половина всех новогодних бронирований жилья в России была спонтанной
Певица Клава Кока показала видеоклипы, снятые на Байкале
Все материалы сюжета

Эн+ построит первую крупную ТЭС за пределами Иркутской области

Компания «Эн+ Генерация» выиграла конкурсный отбор КОМ НГО (конкурентный отбор мощности новых генерирующих объектов), состоявшийся 29—30 декабря 2025 года. Победив в конкурсе, предприятие получит право построить новую высокопроизводительную теплоэлектростанцию на территории Забайкальского края и Республики Бурятия, говорится в сообщении компании.

Проект предполагает создание трех энергоблоков общей установленной мощностью 1 гигаватт (три блока по 350 мегаватт). Первый энергоблок планируется ввести в строй уже летом 2031 года, полная эксплуатация всей станции начнется в декабре того же года. Капитальные затраты на реализацию проекта составят около 300 миллиардов рублей.

Читайте также:

Энергопотребление в России снизилось впервые за четыре года
15 января 2026
В Иркутской области энергопотребление рухнуло на 5,9% из-за запрета майнинга и теплой зимы
15 января 2026

Возведение новой станции важно для ликвидации прогнозируемого энергодефицита в юго-восточной части Сибири, который, согласно проекту «Схемы и программы развития электроэнергетических систем России» (СиПР), к 2031 году может достигнуть 2 074 МВт. Забайкальская ТЭС позволит компенсировать растущие потребности в электропотреблении на юге Бурятии и в Забайкальском крае, обеспечив надёжное энергоснабжение и устойчивое развитие региона.

Это первый большой объект тепловой генерации Эн+, строящийся за пределами Иркутской области, — базового региона компании, — а также и за пределами Сибирского федерального округа, в ДФО. Проект получил поддержку на государственном уровне, его необходимость неоднократно отмечали заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Трутнев и губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Электростанция будет функционировать на местных угольных ресурсах, обеспечивая бесперебойное снабжение энергией и минимизацию рисков перебоев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Дифтарифы в Иркутской области 2026, последние новости":
Все материалы сюжета (208)


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес