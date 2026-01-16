Новости

Неделя сильных морозов ожидается на Байкале

Низкие температуры пришли в Иркутскую область. Территории на Байкале не стали исключением – здесь тоже бушуют морозы. Они задержатся на целую неделю.

«Вторая половина января на Байкале началась с низких температур: до 35 градусов ниже нуля, на севере озера – еще суровее! Такое испытание морозами продлится почти неделю. Эти обстоятельства заставляют природоохранных специалистов уделять больше внимания поддержке диких животных, чтобы не допустить их гибели», – прокомментировали в «Заповедном Прибайкалье».

Снежный покров в зимний период значительно ограничивает подвижность животных и создает риск голодания. Чтобы его минимизировать, организуются специальные биотехнические мероприятия, направленные на сохранение разнообразия местной фауны: в самые трудные месяцы для копытных выкладывается сено, развешиваются заготовленные веники, высыпается зерно. Выложенная подкормка съедается практически без остатка.

Кроме того, осуществляется охрана территорий: в соответствии со статистикой гибель животных в 15% происходит из-за травм и истощения, 8% и 4 % соответственно – из-за нападения безнадзорных собак и браконьерства.


