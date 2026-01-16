Режим повышенной готовности ввели в Иркутске из-за сильных морозов

В связи с аномальным похолоданием все службы Иркутска с 15 января переведели в режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал мэр Руслан Болотов.

«Наша задача – обеспечить безопасность жителей, не допустить чрезвычайных ситуаций на объектах инфраструктуры. Все службы готовы к реагированию, если это понадобится», – отметил Руслан Болотов.

По информации регионального Гидрометцентра, с 16 по 19 января в столице региона ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами на 7-15° ниже климатической нормы. 17 января температура ночью составит -33, -35°, днем – около -27, -29°.

Режим повышенной готовности будет действовать до 09:00 21 января. При ухудшении метеоусловий его могут продлить.