Более 300 нелегальных рекламных конструкций демонтировали в Иркутске

В течение прошлого года комитет по экономике и стратегическому планированию администрация Иркутска проводил работы по устранению несанкционированной наружной рекламы. За это время демонтировали 314 конструкций различного типа.

«Ликвидированные объекты включали рекламные щиты всех форматов (билборды, суперборды, ситиборды), пиллары, световые экраны, настенные панно, а также конструкции на кровлях, фасадах зданий и ограждениях», – пояснили в мэрии.

Официально на территории областного центра утверждено 455 рекламных мест, они определены согласно схеме размещения. В их числе – семь суперсайтов, 235 билбордов, 24 ситиборда, 165 конструкций малого формата (пиллары, ситилайты, тумбы), 20 рекламных установок в подземных переходах и четыре стелы по индивидуальным проектам.

Дополнительно выделено 94 площадки для электронных экранов на зданиях, находящихся в муниципальной и государственной собственности, а также на отдельно стоящих опорах.

Нарушителями придется возместить расходы, потраченные властями на демонтажные работы, в соответствии с законодательством. Кроме того, предусмотрена административная ответственность.

Бизнесу рекомендуют использовать только конструкции, установленные на законных основаниях, что позволит избежать финансовых потерь и штрафов.

Мероприятия по устранению незаконной наружной рекламы будут продолжены. На 2026 год запланирован демонтаж еще 310 объектов, не включенных в официальную схему.