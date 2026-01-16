Иркутский театр народной драмы получит новое световое и звуковое оборудование

Иркутский городской театр народной драмы в 2026 году получит современное световое и звуковое оборудование. Его приобретут в рамках федеральной программы «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

«Новое техническое оснащение позволит значительно повысить качество звукового и светового оформления спектаклей. Это откроет дополнительные возможности для творческой выразительности как в классических постановках, так и в новых работах театра», – прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Иркутский городской театр народной драмы – муниципальное учреждение культуры города Иркутска. Основан в 1977 году как молодежный театр-студия. В 1987 году театру присвоен статус профессионального.