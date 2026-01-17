Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 января: 11 538,1602 руб/1 г золота и 228,3800/1 г серебра

ЦБ РФ с 17 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 11 538,1602 руб.
- 1 грамм серебра - 228,3800 руб.
- 1 грамм платины - 5 970,7100 руб.
- 1 грамм палладия - 4 519,3198 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 92,0197 р. (0,79%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6100 р. (0,70%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 81,0698 р. (1,34%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 138,8099 р. (2,98%).