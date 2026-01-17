Новости

Туризм 2026, последние новости
Безвиз меняет тренды: жители Приангарья на новогодние праздники активно летали в Китай
Половина всех новогодних бронирований жилья в России была спонтанной
Певица Клава Кока показала видеоклипы, снятые на Байкале
Все материалы сюжета

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 января: 11 538,1602 руб/1 г золота и 228,3800/1 г серебра

ЦБ РФ с 17 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 11 538,1602 руб.
  • 1 грамм серебра - 228,3800 руб.
  • 1 грамм платины - 5 970,7100 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 519,3198 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 92,0197 р. (0,79%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6100 р. (0,70%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 81,0698 р. (1,34%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 138,8099 р. (2,98%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес