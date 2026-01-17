Власти Иркутска купили новый автобус: он будет обслуживать маршрут №26

На муниципальном предприятии «Иркутскавтотранс» состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучшие водители автобуса регулярного городского пассажирского маршрута автоколонны по итогам года». В рамках мероприятия были вручены ключи от автобуса лучшему водителю.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«Я работаю здесь уже 15 лет, 11 из них вожу пассажиров по 26-му маршруту. Они мне уже как родственники, помню на какой остановке каждый садится и выходит. Если вдруг кого-то не было, спрашиваю на следующий день, почему. И меня все знают, всегда здороваются, интересуются делами, благодарят, уважают. Новый транспорт комфортный и теплый, думаю иркутяне, которым предстоит на нем ездить, будут рады, – рассказал Андрей Слюнченко.

Он был признан победителем конкурса водительского мастерства в 2024 года. Ключи от нового автобуса среднего класса вручил руководитель МУП «Иркутскавтотранс» Алексей Колмаков. Такое поощрение – признание его профессиональных заслуг.

Низкопольный автобус марки «КАМАЗ» приобретен за счет бюджета Иркутска по программе «Доступная среда». Он оборудован пандусами для заезда инвалидных и детских колясок, а в салонах предусмотрены специальные крепления для фиксации средств передвижения. Новый автобус выйдет на линию по 26-му маршруту 19 января.