Опубликован список иорданей для купания и набора воды в Иркутской области в Крещение

В Иркутской области оборудуют 76 иорданей в 46 населенных пунктах в преддверии Крещения, следует из данных ГУ МЧС России по региону. 38 прорубей будут предназначены для купания, 38 – для набора воды.

В Иркутске иордани оборудуют лишь в одном месте – заливе Якоби, в Ангарске – на реке Китой, в Братске и Братском районе – на Братском водохранилище и реке Убь, в Иркутском районе – на Иркутском водохранилище и реке Иркут, в Тулуне – на реке Ия, в Усть-Илимске – на Усть-Илимском водохранилище, а также на других территориях.

На озере Байкал можно будет окунуться, набрать воды в поселках Култук, Сахюрта, Большое Голоустное. В поселках Листвянка, Большое Голоустное предусмотрен только забор воды с берега в связи с тем, что лед на водоеме не успел сформироваться в этих местах. Подробный список прорубей можно увидеть здесь.

В местах купания на береговой линии планируется развернуть 44 пункта обогрева. В вечернее и ночное время предусмотрят освещение. Для безопасности граждан сделают сходни, под водой пространство огородят с четырех сторон во избежание затягивания человека под лед.