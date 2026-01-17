Новости

Туризм 2026, последние новости
Безвиз меняет тренды: жители Приангарья на новогодние праздники активно летали в Китай
Половина всех новогодних бронирований жилья в России была спонтанной
Певица Клава Кока показала видеоклипы, снятые на Байкале
Все материалы сюжета

Опубликован список иорданей для купания и набора воды в Иркутской области в Крещение

В Иркутской области оборудуют 76 иорданей в 46 населенных пунктах в преддверии Крещения, следует из данных ГУ МЧС России по региону. 38 прорубей будут предназначены для купания, 38 – для набора воды.

В Иркутске иордани оборудуют лишь в одном месте – заливе Якоби, в Ангарске – на реке Китой, в Братске и Братском районе – на Братском водохранилище и реке Убь, в Иркутском районе – на Иркутском водохранилище и реке Иркут, в Тулуне – на реке Ия, в Усть-Илимске – на Усть-Илимском водохранилище, а также на других территориях.

На озере Байкал можно будет окунуться, набрать воды в поселках Култук, Сахюрта, Большое Голоустное. В поселках Листвянка, Большое Голоустное предусмотрен только забор воды с берега в связи с тем, что лед на водоеме не успел сформироваться в этих местах. Подробный список прорубей можно увидеть здесь.

В местах купания на береговой линии планируется развернуть 44 пункта обогрева. В вечернее и ночное время предусмотрят освещение. Для безопасности граждан сделают сходни, под водой пространство огородят с четырех сторон во избежание затягивания человека под лед.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес