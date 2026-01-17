Эн+ поможет школьникам подготовиться к ЕГЭ по физике

Иркутский Политех и Эн+ Универ запускают бесплатный интенсив для школьников по подготовке к ЕГЭ по физике. Четырехмесячная программа «ЭнергоКласс-ТУРБО» помогает ученикам 11-х классов систематизировать знания по всем основным темам и добавляет 7 баллов при поступлении в Институт энергетики ИРНИТУ.

Занятия в «ЭнергоКлассе-ТУРБО» будут проводить опытные преподаватели Политеха, которые знают все нюансы сдачи ЕГЭ по физике. Лидер программы – Евгений Баранов, преподаватель кафедры физики Института Энергетики с 25-летним стажем, эксперт предметной комиссии по физике Иркутской области. Обучение пройдет в онлайн-формате.

Занятия стартуют 1 февраля.

«В этом году упор на физику обусловлен изменениями в правилах приема на инженерные специальности по всей стране: для направлений тепло- и электроэнергетика экзамен по физике стал обязательным. Некоторых ребят пугает это нововведение, но хочу их успокоить. Физика – это очень интересный предмет, а сложна она только до тех пор, пока непонятна: как только все ложится «по полочкам» в голове, многие вещи становятся логичными», – Екатерина Самаркина, директор Института энергетики ИРНИТУ.