При какой температуре в морозы можно не ходить в школу в Иркутской области

В Иркутскую область пришли сильные морозы. На ряде территорий ожидается понижение температуры до -55 градусов. При каких показателях на термометрах школьникам можно не ходить на занятия, напоминает SIA.RU.

Согласно рекомендациям Министерства образования региона, посещение образовательных организаций в период сильных морозов рекомендуется ограничивать при следующих температурах: