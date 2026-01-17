При какой температуре в морозы можно не ходить в школу в Иркутской области

В Иркутскую область пришли сильные морозы. На ряде территорий ожидается понижение температуры до -55 градусов. При каких показателях на термометрах школьникам можно не ходить на занятия, напоминает SIA.RU.
Согласно рекомендациям Министерства образования региона, посещение образовательных организаций в период сильных морозов рекомендуется ограничивать при следующих температурах:
- для учеников 1–4-х классов – при температуре -30 градусов и ниже;
- для учеников 5–9-х классов – при температуре -35 градусов и ниже;
- для учеников 10–11-х классов – при температуре -40 градусов и ниже.