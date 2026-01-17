Альфа-Банк допускает, что ЦБ может повысить ставку во втором полугодии 2026 года

Альфа-Банк представил прогноз по ключевой ставке Банка России на 2026 год, в котором допускается возможность её повышения в рисковом сценарии. Руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова в эфире программы «Инвестиционный час» на Радио РБК отметила, что вероятность такого сценария оценивается примерно в 10–15%.

По словам Орловой, повышение ставки может произойти во втором полугодии 2026 года в случае значительного провала по доходам бюджета и возникновения инфляционных рисков, связанных с ростом бюджетного дефицита и увеличением расходов. Однако она подчеркнула, что это будет экстраординарная ситуация.

В то же время эксперт считает, что во втором полугодии ставка, скорее всего, будет ниже текущих значений. В худшем случае к концу года ставка останется на уровне 16% годовых.

На ближайших заседаниях Центробанка в феврале и марте, по прогнозу Орловой, возможно сохранение текущего уровня ставки без снижения. Снижение на 50 базисных пунктов может произойти на апрельском заседании при условии охлаждения спроса.

Орлова отметила, что на декабрьском заседании ЦБ проявил осторожность, а его прогнозы по влиянию повышения НДС на инфляцию оказались более оптимистичными, чем текущая ситуация. Снижение ставки в феврале возможно только при сильном укреплении рубля или угрозе рецессии.

«Я не ожидаю снижения ставки в феврале. Предполагаю паузу в феврале и марте, поскольку Центробанк сможет оценить эффект от повышения НДС только к мартовскому заседанию или позже. Вероятнее всего, два заседания пройдут на паузе, а в апреле возможно снижение ставки на 50 б.п.», — заявила Орлова.

Ранее Росстат сообщил, что инфляция в России стремительно разогналась до 1,26% за две недели. Аналитики называют произошедший рост цен рекордным, поскольку всего за 12 дней показатель увеличился на 1,26%, тогда как Центральный банк ориентируется на цель удержания годовой инфляции в пределах 4%.Основной причиной столь быстрого удорожания называется повышение НДС и тарифов на коммунальные услуги. При этом эксперты уверены, что полный эффект от увеличения налоговой нагрузки ещё не раскрылся полностью. Многие предприятия могли временно воздерживаться от индексации стоимости продукции, отложив этот процесс на ближайшие недели после новогодних каникул.