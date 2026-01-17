Почему Трамп приостановил подготовку к ударам по Ирану

Дональд Трамп накануне рассматривал возможность нанесения ударов по иранским объектам, поручив Министерству обороны подготовиться к операции. Однако уже через сутки, согласно источникам газеты The Wall Street Journal, президент США изменил свое мнение после обсуждений с региональными партнерами, включая Израиль и некоторые арабские государства, посчитавшие наступление несвоевременным, передаёт РБК.

Позиция главы Белого дома начала меняться вечером 13 января, после консультации с ближневосточными союзниками, выступившими против военного вмешательства. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху позвонил Трампу утром следующего дня, подчеркнув, что проведение военных действий именно сейчас неоправданно.

Сам Трамп заявил прессе, что причины возможной атаки заключались в продолжающихся репрессиях против мирных демонстраций внутри Ирана. Несмотря на первоначальное намерение оказать помощь протестующим, президент позднее решил отказаться от силового варианта, мотивируя это информацией, полученной от самого руководства Ирана.

Вашингтон продолжает настаивать на разрешении конфликта мирным путем, несмотря на то, что спецпредставитель администрации по вопросам Ближнего Востока, Стивен Уиткофф, уточнил, что авиаудары остаются одним из возможных способов реагирования.

Пресс-служба Белого дома подтвердила, что любые варианты развития событий, включая военные меры, продолжают изучаться командой Дональда Трампа.