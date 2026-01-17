Новости

Россия достойно ответит на судебный иск по ее активам

Иск к российскому Минфину, ЦБ и Фонду национального благосостояния в Федеральный суд США подал инвестфонд Noble Capital RSD. Заявитель требует погасить облигации, выпущенные в 1916 году, на сумму $225 млрд и направить на эти цели, заблокированные в европейских депозитариях и на счетах США активы Банка России.

– Мы считаем это попыткой фонда получить часть заблокированных золотовалютных резервов ЦБ РФ и ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам, поскольку на территории США, где тоже присутствуют замороженные российские активы, такого имущества хранится всего на сумму в $5 млрд, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Эксперт предполагает, сторона, предъявившая исковые требования, отдает себе отчет в том, что санкции против российского бизнеса рано или поздно будут отменены, поэтому рассчитывают успеть воспользоваться текущей конъюнктурой. Не исключено также, что поданный в суд иск является определенным демаршем против президента Трампа, поскольку он не один раз озвучивал идею создания российско-американского фонда, в который могут поступить часть российских активов после их разблокировки.

Видимо, эта инициатива не нравится сторонникам продолжения конфликта на Украине или просто наиболее агрессивным оппонентам Трампа.

– Полагаем, что победа Noble Capital RSD в данном судебном процессе маловероятна, так как в США ранее уже были прецеденты с попытками взыскать прошлые долги Китая, но они закончились безрезультатно для истца. Тем не менее для России предполагаемый процесс станет поводом отстаивать свои экономические интересы и взыскивать в любых третьих странах, – резюмирует Наталья Мильчакова..         


/ Сибирское Информационное Агентство /
