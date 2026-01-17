Продажи тяжелых грузовиков в России рухнули почти вдвое

По данным Автостат, продажи новых крупнотоннажных автомобилей в России в 2025 году упали на 54% год к году, до 46,9 тыс. единиц. Это минимальный результат за последние пять лет и хуже показателей кризисного 2022 года. Почти половина продаж пришлась на машины 2024 года выпуска, тогда как доля техники 2025 года оказалась ниже 40%. Наиболее востребованными остались седельные тягачи, но именно они показали самое глубокое падение на 69%.

– Причины спада носят системный характер, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Ключевой фактор - это резкий рост утилизационного сбора, который напрямую увеличил конечную стоимость техники для перевозчиков и подрядчиков. На фоне высокой ключевой ставки Банка России подорожало лизинговое и кредитное финансирование, а без заемных средств обновление парка для большинства компаний стало экономически нецелесообразным. Дополнительное давление оказали слабый инвестиционный спрос в строительстве, логистике и добывающих отраслях, а также переизбыток техники, закупленной в 2023–2024 годах в ожидании дальнейшего ужесточения регулирования и повышения утильсбора.

Динамика рынка HCV напрямую отражает замедление темпов экономического роста в стране. Тяжелые грузовики – это некий индикатор деловой активности в инфраструктуре, промышленности и перевозках. Падение их продаж сигнализирует о снижении объемов капитальных работ, осторожности бизнеса и сокращении грузопотоков. Фактически корпоративный сектор взял паузу в инвестициях, адаптируясь к дорогим деньгам и росту фискальной нагрузки.

– В базовом сценарии в 2026 году рынок останется слабым. Возможна стабилизация, но без быстрого восстановления. Существенный рост возможен только при смягчении денежно-кредитных условий, корректировке параметров утильсбора и оживлении экономической активности. Пока же тяжелый сегмент автопрома остается под давлением и продолжает отражать общее охлаждение экономики. В этих условиях в 2026 году темпы роста экономики, по нашему базовому сценарию, замедлятся до 0,8%–1,3%, – резюмирует эксперт.