Новости

Туризм 2026, последние новости
Безвиз меняет тренды: жители Приангарья на новогодние праздники активно летали в Китай
Половина всех новогодних бронирований жилья в России была спонтанной
Певица Клава Кока показала видеоклипы, снятые на Байкале
Все материалы сюжета

Ozon планирует создать собственную ЦФА-платформу

Ozon планирует создать собственного оператора информационной системы для выпуска цифровых финансовых активов. Компания уже формирует команду, прорабатывает инфраструктуру и готовит документы для получения лицензии Банка России. До сих пор выпуски ЦФА группы размещались через внешнюю платформу, связанную с МТС, что делало процесс зависимым от стороннего оператора.

– Выход на собственную ЦФА-платформу укладывается в логику развития финтех-направления Ozon, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Для крупного маркетплейса это способ снизить транзакционные издержки, ускорить выпуск инструментов для финансирования и точнее управлять долговыми продуктами внутри экосистемы. Кроме того, собственная платформа открывает потенциал для масштабирования ЦФА не только для группы, но и для партнеров, если регуляторные условия позволят расширять функционал.

Читайте также:

Россия увеличивает валютные продажи, чтобы залатать бюджетные дыры — эксперты предупреждают
16 января 2026
Минфин ограничит крупные сделки наличными свыше пяти миллионов рублей
15 января 2026

Рынок ЦФА в России остается нишевым, но инфраструктура активно растет. В реестре Банка России уже почти 20 операторов, включая крупнейшие банки и расчетные институты. Для Ozon это означает конкуренцию с сильными игроками, но при этом возможность встроить ЦФА в экосистему электронной коммерции и финтеха, где компания уже обладает широкой клиентской базой и данными.

– Фундаментально новость нейтрально-позитивна для акций. Последние квартальные результаты Ozon подтверждают высокие темпы роста бизнеса. Выручка в последнем квартальном отчетном периоде увеличилась более чем на 30% год к году, оборот маркетплейса прибавил около 40% г/г, а скорректированная EBITDA осталась положительной благодаря росту финтех-направления и контролю затрат. На горизонте 12 месяцев наш базовый прогноз по акциям Ozon остается прежним, потенциал роста в пределах 15–25% при сохранении текущих темпов расширения GMV, дальнейшей монетизации финтеха и отсутствии резкого ухудшения макроусловий, – резюмирует Владимир Чернов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (1434)


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес