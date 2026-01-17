Ozon планирует создать собственную ЦФА-платформу

Ozon планирует создать собственного оператора информационной системы для выпуска цифровых финансовых активов. Компания уже формирует команду, прорабатывает инфраструктуру и готовит документы для получения лицензии Банка России. До сих пор выпуски ЦФА группы размещались через внешнюю платформу, связанную с МТС, что делало процесс зависимым от стороннего оператора.

– Выход на собственную ЦФА-платформу укладывается в логику развития финтех-направления Ozon, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Для крупного маркетплейса это способ снизить транзакционные издержки, ускорить выпуск инструментов для финансирования и точнее управлять долговыми продуктами внутри экосистемы. Кроме того, собственная платформа открывает потенциал для масштабирования ЦФА не только для группы, но и для партнеров, если регуляторные условия позволят расширять функционал.

Рынок ЦФА в России остается нишевым, но инфраструктура активно растет. В реестре Банка России уже почти 20 операторов, включая крупнейшие банки и расчетные институты. Для Ozon это означает конкуренцию с сильными игроками, но при этом возможность встроить ЦФА в экосистему электронной коммерции и финтеха, где компания уже обладает широкой клиентской базой и данными.

– Фундаментально новость нейтрально-позитивна для акций. Последние квартальные результаты Ozon подтверждают высокие темпы роста бизнеса. Выручка в последнем квартальном отчетном периоде увеличилась более чем на 30% год к году, оборот маркетплейса прибавил около 40% г/г, а скорректированная EBITDA осталась положительной благодаря росту финтех-направления и контролю затрат. На горизонте 12 месяцев наш базовый прогноз по акциям Ozon остается прежним, потенциал роста в пределах 15–25% при сохранении текущих темпов расширения GMV, дальнейшей монетизации финтеха и отсутствии резкого ухудшения макроусловий, – резюмирует Владимир Чернов.