Байкальский тракт в Иркутском районе частично остался без света

Сегодня в 20:59 в Иркутском районе произошло частичное отключение электроэнергии в населенных пунктах, расположенных по Байкальскому тракту. В настоящее время специалисты ИЭСК определяют и устраняют причины отключения.

«Под отключение попала часть домов в поселке Молодежный на улицах Ангарская, Болотная, Зеленая, Лесная, Садовая, Сказочная, Скалона, Парковый, Снежный, Цветочный, Черемуховая, Ягодный, а также в СНТ Берёзка-1, СНТ Берёзка-2, СНТ Колос, СНТ Строитель, СНТ Строитель-2, СПК Байкальский», – пояснили в ИЭСК.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 23:00.