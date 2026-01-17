Новости

Туризм 2026, последние новости
Безвиз меняет тренды: жители Приангарья на новогодние праздники активно летали в Китай
Половина всех новогодних бронирований жилья в России была спонтанной
Певица Клава Кока показала видеоклипы, снятые на Байкале
Все материалы сюжета

Байкальский тракт в Иркутском районе частично остался без света

Сегодня в 20:59 в Иркутском районе произошло частичное отключение электроэнергии в населенных пунктах, расположенных по Байкальскому тракту. В настоящее время специалисты ИЭСК определяют и устраняют причины отключения.

«Под отключение попала часть домов в поселке Молодежный на улицах Ангарская, Болотная, Зеленая, Лесная, Садовая, Сказочная, Скалона, Парковый, Снежный, Цветочный, Черемуховая, Ягодный, а также в СНТ Берёзка-1, СНТ Берёзка-2, СНТ Колос, СНТ Строитель, СНТ Строитель-2, СПК Байкальский», – пояснили в ИЭСК.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 23:00.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес