Время приезда скорой помощи ограничено 20 минутами

Российские власти установили четкий стандарт прибытия бригад скорой помощи к пациентам.

Согласно новому постановлению правительства, опубликованному на сайте ведомства, сотрудники скорой обязаны прибыть к больному максимум за 20 минут после поступления вызова, сообщает РИА Новости.

Однако документ допускает гибкость в применении данного правила: региональные программы могут учитывать специфику территории, плотность населения и климатические условия региона при определении конкретного времени приезда медиков.


