«Байкал-Энергия» заработала в Красноярске четыре очка

Иркутский хоккейный клуб «Байкал-Энергия» успешно стартовал в новом году, проведя две выездные игры в Красноярске против местного «Енисея-2» и заработав в сумме четыре очка.

Первая встреча сибирского дерби, состоявшаяся 15 января, завершилась уверенной победой иркутян со счетом 3:9. Уже на 3-й минуте гости открыли счет благодаря голу Евгения Легалина. Лучший бомбардир Высшей лиги оформил хет-трик в этом матче. Напряженная борьба продолжалась до финального свистка: на последних секундах встречи Егор Титар, для которого этот матч стал 100-м в Высшей лиге, установил окончательный счет, забив 9-й гол «Байкал-Энергии». Эта слаженность – плод внедрения единой игровой философии, которая диктует общие стандарты поведения на поле и логику игры для всех воспитанников клуба.

Второй матч, прошедший 16 января, стал для иркутской команды испытанием на характер. «Енисей-2» открыл счет на 15-й минуте, а вскоре «Байкал-Энергия» осталась в меньшинстве. На скамейке штрафников сидели сразу три игрока. Но команда проявила стойкость и выдержку. Сначала Николай Иванов сравнял счет на 33-й минуте, а затем Никита Матвиенко вывел гостей вперед. Хозяева смогли ответить лишь одним мячом во втором тайме. Итогом стала боевая ничья 2:2.

– Команда «Енисей-2», как всегда, показала скоростной и результативный хоккей. Мы отдали много сил в первой игре, поэтому во второй день темп был уже не таким высоким. В таких условиях на первый план выходят морально-волевые качества. Парни – молодцы, выстояли. Не реализовали несколько моментов, поэтому ничья в этой игре выглядит закономерной, – Сергей Юсупов, директор ХК «Байкал-Энергия».

Особое внимание клуб уделяет фундаментальным основам долгосрочного успеха. Постоянный контроль здоровья воспитанников с использованием современных методов профилактики и персонализированной реабилитации позволяет игрокам выдерживать высокие нагрузки и быстро восстанавливаться, что критически важно в плотном графике чемпионата. Благодаря эффективной медицинской реабилитации в строй команды вернулся нападающий Владислав Абросимов.

– Мы увидели две очень хорошие игры. Команда приехала в отличном состоянии и впервые в гостях у «Енисея» взяла очки в обеих встречах. Такие матчи подтверждают правильность выбранной нами стратегии – делать ставку на свою команду, молодых, голодных до побед ребят. Сейчас они показывают, что серьезная работа, проделанная в летний период, приносит свои плоды в сезоне. Мы верим в их победы, и главное, что в основе этих побед – реализация потенциала наших собственных воспитанников, – президент клуба Александр Зубков

Иркутский хоккейный клуб сохраняет за собой первую строчку в турнирной таблице и отправляется в Абакан, где 19 и 20 января пройдут матчи с командой «Саяны-2».