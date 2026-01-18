Иркутский проект «Люди Байкала»* признали иностранным агентом

Минюст России обновил реестр иностранных агентов. 16 января в него включили проект «Люди Байкала»*, созданный журналистами из Иркутска.

Фото: скриншот с сайта Минюста РФ

«Проект "Люди Байкала"* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации», – прокомментировал Минюст РФ свое решение.

В сообщении министерства также отмечается, что «Люди Байкала»* выступали против специальной военной операции на Украине, принимали участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

По данным Минюста, проект взаимодействует с иностранным агентом.

*признан иностранным агентом